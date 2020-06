Exclusief voor abonnees Winst en verlies voor Goffin in Nice 29 juni 2020

Op de Ultimate Tennis Showdown in Nice heeft David Goffin (ATP 10) afgelopen weekend winst en verlies laten optekenen. Zaterdag was hij niet opgewassen - 1-3 na vier kwarten van tien minuten - tegen Dominic Thiem (ATP 3). De Oostenrijker is niet onbesproken omdat hij ook deel uitmaakte van de Adria Tour van Novak Djokovic waar zowat iedereen ziek of in vrijwillige isolatie is gegaan.