Winnen of druk wordt enorm

Vijf. Nul. 't Waren pijnlijke cijfers voor Anderlecht op 17 december tegen Club. "Maar die wedstrijd speelt nu geen rol meer", probeerde Hein Vanhaezebrouck. Als het Vanhaezebrouck een troost kan zijn: ook Club draagt zo een negatieve statistiek mee. Het is van 1998 geleden dat blauw-zwart won in het Astridpark. "Maar geschiedenis is enkel goed voor het ego", lachte Ivan Leko. Ach, zelfs los van die zwarte cijfers wordt de druk aan beide zijden enorm. Als Anderlecht de titel wil, móet het winnen. Club wil dan weer twijfels vermijden. En garde. (PJC)

