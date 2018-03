Winnen met zo groot mogelijk verschil Opdracht duidelijk 05 maart 2018

KV Mechelen en AS Eupen winnen op de slotspeeldag best met een zo groot mogelijk verschil. We doken in het archief en zetten de grootste zeges van Malinwa sinds de promotie naar eerste klasse in 2007 op een rij. Voor Eupen keken we naar de strafste overwinningen in de bijna drie jaar dat de Oostkantonners op het hoogste niveau actief waren.

