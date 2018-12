Winnen met een weerhaakje 49 Bart Somers 22 december 2018

Als één man op een schild wordt gehesen bij Open Vld, dan wel Bart Somers (54). Las u voor 14 oktober één interview met een liberaal waarin niet naar het 'Somers-model' werd verwezen? De partij heeft gelijk, natuurlijk. 'De Beste Burgemeester ter Wereld' transformeerde het verbitterde Mechelen tot een stad waar 138 nationaliteiten in peis en vree samenleven en waar het mooi flaneren is. Zijn stadslijst met Groen plukte er op 14 oktober nog maar eens de vruchten van: blauw-groen haalde een absolute meerderheid. Maar er hangt een klein weerhaakje aan die uitslag. Groen veroverde dertien zetels, Open Vld tien. Of zoals een burgemeester uit een buurgemeente het verwoordde: Groen is op sommige plekken een koekoeksjong, dat de eieren van andere vogels uit het nest duwt. (IVDE)

