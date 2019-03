Winnen en 't is binnen voor Oostende 13 maart 2019

"Een bekerfinale is geen drama, zeker niet als je de vorige zes wel gewonnen hebt." Dusan Djordjevic had twee dagen na het cupverlies tegen Giants zijn vizier al helemaal gedraaid naar de Fiba Europe Cup. Daarin strijdt Oostende vanavond (19 uur) tegen Groningen voor een plaats in de kwartfinales. Een thuiszege is voldoende na het 66-66-gelijkspel uit het heenduel.