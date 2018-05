Winnaar Ronde van San Juan test positief 08 mei 2018

Gonzalo Najar (24), eindwinnaar van de Ronde van San Juan, is betrapt op het gebruik van cera, de derde generatie epo. Dat meldt de Internationale Wielrenunie (UCI) in een perscommuniqué. De Argentijn testte positief aan de vooravond van de zevendaagse rittenkoers. Als het B-staal de analyse van zijn A-staal bevestigt, verliest Najar de zege in zowel de koninginnenrit als het eindklassement aan de 41-jarige Spanjaard Oscar Sevilla, zelf een ex-dopingzondaar, en schuift Tiesj Benoot in beide gevallen een plaats op: vierde op Alto de Colorado, vijfde in de eindstand. Ook Najars Argentijnse ploeg- en landgenoot Gaston Emiliano Javier liep in San Juan tegen de lamp. Hij werd positief bevonden op anabole steroïden. (JDK)

