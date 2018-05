Winnaar PO 2 nog maar één keer Europa in 24 mei 2018

Zulte Waregem zette de eerste stap richting Europees voetbal, maar de laatste stap is toch van een ander kaliber. In de geschiedenis van de play-offs gebeurde het nog maar één keer dat de winnaar van play-off 2 ook de barrage winnend kon afsluiten. Enkel RC Genk dwong in de allereerste editie van de PO's, in 2009-2010,een Europees ticket af komende vanuit play-off 2. STVV ging toen over twee matchen voor de bijl. De andere 5 keer - 2 keer werd er geen barrageduel gespeeld - was het telkens de ploeg uit PO 1 die zich alsnog plaatste voor de voorronde van de Europa League. (DPB)