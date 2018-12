Winnaar na 6 maanden geduld beloond 28 december 2018

00u00 0

Nu Lionel Messi zijn handtekening op de Houten Bal heeft gezet, komt die ook bij zijn rechtmatige eigenaar terecht. Ruben Vanslambrouck won in juni onze sms-wedstrijd met een uniek pronkstuk als inzet. Zes maanden geleden vernam hij dat hij gewonnen had. Alleen ontbrak de krabbel van Messi en werd er beslist om te wachten met de overhandiging. Nu dé krabbel er is, krijgt de Houten Bal een plek ten huize Vanslambrouck. "Het was de moeite van het wachten waard, want dit is echt wel een heel aparte voetbal", zegt Vanslambrouck, die door zijn vriendin Laura met een smoesje naar de Grote Markt in Brussel werd gelokt om er de Houten Bal uit handen van Bart Uyttersprot te krijgen.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN