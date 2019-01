Winnaar Gouden Goal Ivo Rodrigues | Nog altijd wachten op het vervolg Hoe is het met de anderelaureaten van vorig jaar? 15 januari 2019

00u00 0

Ivo Rodrigues (23) ging vorig jaar nog aan de haal met de 'Gouden Goal'. Zijn eerste van zijn twee doelpunten tegen KV Oostende leverde hem die bekroning op. Op acrobatische wijze dook de Portugees een voorzet van Haroun tegen de netten. Zijn eerste goal voor de Great Old en meteen eentje om in te kaderen. Zwierig en met zin voor spektakel maakte Rodrigues zijn intrede in de Belgische competitie. Luciano D'Onofrio zette zijn uitleenbeurt dan ook om in een definitieve transfer, met een contract voor drie seizoenen. Op en rond de Bosuil werd verwacht dat hij snel helemaal zou ontploffen, maar Rodrigues worstelt. Eén goaltje maakte hij nog in de 30 wedstrijden die hij betwistte sinds hij op 7 februari van vorig jaar werd verkozen. De aanzet tot meer was die trofee zeker niet. Het bleef bij dat ene doelpuntje tegen Eupen. Een vaste basisplaats wist hij bij Bölöni dan ook niet af te dwingen. (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN