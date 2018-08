Winnaar EuroMillions is jonge festivalganger met kinderen 29 augustus 2018

De Belg die vorige week de EuroMillions-jackpot van 107 miljoen euro heeft gewonnen, heeft zich gemeld bij de Nationale Loterij. Het gaat om een jonge man uit Vlaanderen, die speelde met een inzet van 10 euro. Eén van zijn vier Quick Pick-combinaties was de winnende combinatie. Zoals gewoonlijk geeft de Loterij enkel wat weetjes vrij over de winnaar: hij speelt al sinds het begin van EuroMillions in 2004, is naar eigen zeggen een fervente bezoeker van festivals en eet graag witloofgratin. De geluksvogel wil "vooral zijn kinderen laten meegenieten van zijn winst en zal ook een deel van het bedrag schenken aan het goede doel". Tot slot heeft hij een boodschap voor de andere spelers: "Blijven hopen en proberen."

