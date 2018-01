Winkels hopen op "paar dagen koud weer" 00u00 0

De kledingwinkels halen (een beetje) opgelucht adem: na een veeleer slecht najaar was het eerste koopjesweekend goed voor een omzetstijging van 3% tegenover het eerste soldenweekend van vorig jaar. Dat blijkt uit een rondvraag van zelfstandigenorganisatie NSZ bij 284 kleding- en schoenenwinkels. Al is er nog geen reden tot gejuich. "Een eerste soldenweekend in volle kerstvakantie staat altijd garant voor het nodige succes. Vraag is of het succes aanhoudt. Daarvoor zou een aantal aanhoudende dagen met koud winterweer nodig zijn." Dan zouden we immers meer winterkledij gaan inslaan.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee