De zelfstandige modewinkeliers hebben deze winter 6 procent minder verkocht dan in het winterseizoen van 2016. Meer dan de helft (52 procent) van de winkeliers zegt dat ze dit jaar minder hebben verkocht. Een derde (32 procent) verkocht even veel. 16 procent deed het dit jaar beter dan in 2016. Dat blijkt uit een rondvraag in opdracht van Mode-Unie, de federatie voor zelfstandige modedetailhandel.

