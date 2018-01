Winkeldieven zullen snel moeten lopen bij deze jongens 27 januari 2018

Winkeldieven maken geen schijn van kans meer in de Brusselse Nieuwstraat: de veiligheidsagenten van Securitas rijden er sinds kort immers met een Segway. Ze halen vlot 22 km/uur en kunnen dus snel dieven achtervolgen in de drukke winkelstraat. "In amper één minuut kunnen ze van het begin naar het einde van de straat snellen. Een goed getrainde agent had daar zes minuten voor nodig", zegt Robert Freriks van Securitas. "En net als politie te paard stralen de veiligheidsagenten meer autoriteit uit." Twee agenten kregen een opleiding om met het ding te kunnen rondbollen. (DCFS)

