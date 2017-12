Winkeldieven mogen kerst niet doorbrengen in Belgische cel 00u00 0

Zaterdag betrapt in het Waasland Shopping Center, op kerstdag terug in hun thuisland: zo verging het drie Colombiaanse winkeldieven. De twee mannen en een vrouw trokken naar verschillende winkels met professionele middelen om de detectoren te omzeilen. "Het was duidelijk dat het leden waren van een goed georganiseerde bende", aldus de politie. Het parket zal het trio in snelrecht dagvaarden, maar geen van de Colombianen zal aanwezig zijn op het proces. Dienst Vreemdelingenzaken besliste hen onmiddellijk te laten overbrengen naar de luchthaven, waar ze op de eerste vlucht richting hun thuisland gezet werden. Een maatregel die sinds februari mogelijk is. (KPM)