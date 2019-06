Exclusief voor abonnees Winkeldiefstal kost ons 1,3 miljard euro 20 juni 2019

Belgische winkeliers hebben vorig jaar 900 miljoen euro in rook zien opgaan door diefstallen. Dat melden Italiaanse onderzoekers, die het fenomeen onder de loep namen in elf landen. "De retailers hebben in 2018 voor 400 miljoen geïnvesteerd om de criminaliteit te bestrijden. Samen kom je aan 1,3 miljard euro, en dat bedrag wordt doorgerekend aan de klant", zegt Dominique Reumers van beveiligingsbedrijf Checkpoint Systems. Klanten met lange vingers zijn de belangrijkste daders, maar ook rondtrekkende bendes die de security omzeilen met speciale tassen vormen ook een groot probleem. (MAC)