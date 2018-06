Winkeldief stal "om kinderen eten te kunnen geven" 09 juni 2018

00u00 0

Een Poolse man moest opnieuw voor de rechter verschijnen nadat hij verzet aangetekend had tegen een veroordeling tot tien maanden cel. Die had hij gekregen na het stelen van drie scheerapparaten in een Carrefour-filiaal. "Mijn vierde kind wordt binnenkort geboren en ik zou er graag bij zijn", sprak hij. "Mijn gezin woont in Polen, maar ik heb geen geld om hen te onderhouden. Daarom heb ik gestolen. Ik wilde de buit later doorverkopen in de buurt van het slachthuis in Anderlecht." Het parket geloofde niets van die uitleg en vroeg de bevestiging van het eerdere vonnis. Uitspraak op 21 juni. (WHW)