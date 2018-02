Winkel zet in tweede helft scheve situatie recht 19 februari 2018

De aanwezigen kregen met een botsende bal van Vanfleteren en een vroege vrije trap van De Coene al snel waar voor hun geld. Het eerste halfuur was voor Winkel. Dat zette hoog druk en zag na achttien minuten Adu de tweede kans van de middag versieren. Hij kon op hoekschop niet voldoende naar de hoek knikken om Otte te verschalken. De 1-0 hing in de lucht en na een dubbelpass tussen Vanfleteren en Lutun mocht de Brakelse goalie nog geen tien minuten later opnieuw aan de bak. Tot eenieders verbazing viel de goal aan de overkant, toen Kabanda zich in de zestienmeter het snelst op een verloren gewaande bal waande. Dhoest had geen verhaal tegen zijn deviatie richting korte hoek en de gevleide 0-1 na een halfuur werd meteen ook de ruststand. Ook na de pauze bleef de wedstrijd tussen de nummers twee en elf in de stand erg aangenaam om volgen. Dat resulteerde vrijwel meteen in een knappe gelijkmaker van Vanfleteren. Nogmaals Vanfleteren, Tamsin en Adu maakten het kransje aan Winkelse kansen compleet. Opnieuw leek de bal er maar niet in te willen. Tot een corner na zeventig minuten voor de voeten van Reuse belandde en die van dichtbij in doel schoot. De goal van Lutun was niet meer dan voer voor de statistieken.

