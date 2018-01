Winkel verhuurd aan school 30 januari 2018

De stad Mechelen heeft een eigenares van een winkelpand 4.916,72 euro leegstandtaks opgelegd - ook al staat het gebouw allesbehalve leeg, want het wordt gehuurd door een centrum voor deeltijds onderwijs. Reden: het gebouw staat geregistreerd als handelspand, en lesgeven is geen handel drijven, redeneert het stadsbestuur. "Je mag nu eenmaal in een pand niet gelijk wat doen, niet in Mechelen en nergens", stelt de schepen van Ruimtelijke Ordening. "Maar in de aankoopakte staat niks over de bestemming", reageert eigenares Christine Pottiez. "Enkel dat er niks van voeding in mag en dat het geen hoerenkot mag worden." De vrouw kan de bestemming van het gebouw laten wijzigen. "Maar dat kost mij een architect en ik moet een parkeerplaats huren voor 27 jaar, terwijl de huurder die niet nodig heeft." Voor dat laatste kan ze wel een uitzondering krijgen, zegt het stadsbestuur. (WVK)

