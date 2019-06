Exclusief voor abonnees Winkel in Kortrijk plaatst 'cannabisautomaat' 07 juni 2019

00u00 0

Een Kortrijkse winkel is van plan om vandaag een 'cannabisautomaat' te plaatsen. De Boeren, een shop waar je legaal cannabis kan kopen - zonder de psychoactieve stof THC - wil in de automaat cannabisbloemen in potjes verkopen. Die kunnen als geneesmiddel gebruikt worden voor sommige pijnpatiënten. "Maar je wordt er niet stoned van", zegt uitbater Nicolas De Bouverie. "Tieners willen dat dus helemaal niet roken. En we vragen bij twijfel altijd de identiteitskaart."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis