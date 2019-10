Exclusief voor abonnees Winkel belt zelf Loterij voor winnaar "die niet wist hoe hij geld moest incasseren" 18 oktober 2019

00u00 0

1 miljoen euro: zoveel won een Oost-Vlaamse man van middelbare leeftijd bij de lottotrekking van 28 september. Maar toen hij besefte dat zijn zes cijfers de juiste waren, was hem niet meteen duidelijk wat hij precies moest doen. En dus trok hij met z'n lottobiljet naar de Druk Shop in Heusden, waar hij al jarenlang speelt. "Hij wist niet goed wat ermee aan te vangen, en ook niet hoe hij zijn winnend lot moest incasseren. We hebben dan maar zelf de Nationale Loterij in Brussel verwittigd", lacht zaakvoerster Lucrèce Brossé. "Hij is hier vaste klant. En neen, het is geen inwoner van Heusden. De man wil liever anoniem blijven. Wat hij met het geld zal doen, weten we niet." De winnaar speelde al jarenlang met dezelfde cijfers: 3, 7, 17, 22, 29 en 38. (DVL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen