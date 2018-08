Windmolens voorzien 1 miljoen gezinnen van stroom 18 augustus 2018

Op het strand van Oostende konden kinderen gisteren genieten van het geratel van liefst 15.000 windmolentjes. Belgian Offshore Platform en netbeheerder Elia vierden daarmee een mijlpaal voor de windmolens op zee. "Nu het vijfde windmolenpark in de Noordzee operationeel is, komt de totale capaciteit op 1.119 megawatt", vertelt Annemie Vermeylen, secretaris-generaal van het Belgian Offshore Platform. "Dat komt overeen met een jaarlijkse productie van 4.030 gigawattuur, of stroom voor meer dan 1 miljoen gezinnen." (LBB)

