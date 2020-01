Exclusief voor abonnees Windmolens nog dagenlang werkloos 22 januari 2020

Bijna alle windmolens in ons land zijn werkloos. Ze produceren geen energie omdat het uitzonderlijk windstil is. Vorige week nog zorgde stormweer ervoor dat de windmolens op zee en op land 3.170 megawatt stroom opwekten, of het equivalent van drie kerncentrales. Gisteren was de windproductie teruggevallen tot minder dan 50 megawatt. Hoogspanningsnetbeheerder Elia verwacht dat het nog zeker tot zaterdagmiddag duurt voor er weer wat wind komt opzetten. Paniek is nergens voor nodig: er is genoeg productiecapaciteit en ook de temperaturen zijn niet extreem laag, waardoor het verbruik binnen de perken blijft.