Windhoos trekt over noorden van Antwerpen 11 mei 2020

Een windhoos is gistermiddag over het noorden van Antwerpen getrokken. Het indrukwekkende fenomeen werd gezien in de regio van Loenhout (Wuustwezel) en Hoogstraten. In Loenhout is de windhoos ook effectief aan de grond gekomen. Zo'n wervelwind komt tot stand onder een onweerswolk, bij een groot temperatuurs- en vochtigheidsverschil tussen de lucht boven de aardoppervlakte en die in de atmosfeer. "We schatten dat er in ons land vijf tot tien windhozen of tornado's per jaar voorkomen", zegt weerman David Dehenauw.

