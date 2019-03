Winderig Het weer 16 maart 2019

00u00 0

Vandaag gaat het nog een tijdje regenen tijdens de ochtend, maar die regen trekt vrij snel weg. Enkele lokale buitjes zijn nog wel mogelijk, maar na de middag zou het meestal droog moeten blijven, en krijgen we zelfs de zon weer te zien. We krijgen maxima rond 13 graden. Er staat wel een krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot 70 of 80 km/u, aan zee kunnen ze pieken tot 90 km/u.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over Azorenhoog

Maxima

weer