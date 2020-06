Exclusief voor abonnees Winderig en nat HET WEER 30 juni 2020

00u00 0

Vandaag schuift een storing vanuit het westen over onze streken. De zon verdwijnt in de ochtend al vlug achter de wolken en reeds voor de middag volgt er regen aan de kust. Na de middag trekt de regen verder naar de oostelijke provincies. De rest van de dag verloopt somber met veel wolken en perioden van regen. Er staat een meestal matige westenwind met windstoten tot 50 of 60 km/u. Het kwik bereikt slechts een graad of 19.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over weer

weersvoorspelling