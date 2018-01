Wind zorgt voor inbraakalarm in postkantoor 00u00 0

De politie snelde dinsdagnacht met verschillende ploegen naar het postkantoor in de Van Iseghemlaan in Oostende. Er was namelijk sprake van een inbraakalarm. Na controle bleek het alarm wellicht in werking getreden door de wind en was van een inbraak geen sprake. (BBO)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee