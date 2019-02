Wind in de zeilen, trage vaart Groen. 8,6% verkiezingen 2014 | 15,6% Grote Peiling 2019 23 februari 2019

Aan temperament en brede dossierkennis ontbreekt het Meyrem Almaci niet, maar is zij de voorzitster die Groen de volgende jaren kan uitbouwen tot de grote partij die Kristof Calvo erin vermoedt? Twijfelen is toegelaten. Groen heeft de warme klimaatwind in de zeilen, maar maakt al bij al trage vaart. De peilingen pieken, maar niet zo hoog als je zou verwachten voor een partij die de impliciete steun geniet van Anuna & Co. Politiek amateurisme blijft Groen parten spelen - zie de verkiezingen in Antwerpen en Gent. Meyrem Almaci is de nummer vier van haar partij. De nummers één, twee en drie heten Calvo.

