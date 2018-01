Wind en buien HET WEER 00u00 0

Vandaag komen we uit een nacht met rukwinden en buien, en ook deze voormiddag is het nog erg wisselvallig met stevige regenbuien, onweer en winden tot 90 km/u. Na de middag wordt het droger en breekt de zon door aan zee, en wat later ook in het centrum van het land. In het oosten blijft het langer wisselvallig. De west-zuidwestenwind blijft vrij krachtig tot krachtig waaien en de temperaturen halen tussen 10 en 11 graden.

