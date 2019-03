Wind beschadigt deel dak GBS Rode: twee klaslokalen onbruikbaar, leerlingen krijgen les in de kelder 12 maart 2019

De storm van afgelopen zondag heeft een deel van het dak van gemeenteschool Rode in Sint-Brixius-Rode bij Meise vernield. Daardoor zijn de twee klaslokalen van de zesde leerjaren momenteel buiten gebruik. De 41 leerlingen krijgen momenteel les in de kelder, in afwachting van een oplossing.

