Exclusief voor abonnees Win een exemplaar van het boek 'VDB Forever' 12 oktober 2019

Vandaag exact tien jaar geleden liet Frank Vandenbroucke het leven. 'VDB' werd 34. In 'VDB Forever' herdenken dan ook exact 34 schrijvers en 34 kunstenaars het tragische overlijden van de Belgische wielergod. Daarbij naast VTM-journalist Merijn Casteleyn, huiscolumnisten Hugo Camps en Rik Torfs en voormalige (wieler)journalisten van Het Laatste Nieuws Roger De Maertelaere en Stijn Vanderhaeghe onder meer ook Helmut Lotti en Ozark Henry. Het boek van de hand van Stijn Vanderhaeghe, uitgegeven bij Lannoo, werd gisteren officieel voorgesteld. Op HLN.be/VDB kan u alvast de bijzondere verhalen lezen van Hugo Camps en Merijn Casteleyn. We schenken er ook drie exemplaren weg van 'VDB Forever'. U kan er één van winnen door drie quizvragen over Vandenbroucke correct te beantwoorden. Deelnemen kan tot dinsdag 15 oktober, 12 uur 's middags. (JDK)

