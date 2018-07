WIMBLEDON 02 juli 2018

Elise Mertens vormt samen met haar vaste partner Demi Schuurs het achtste reekshoofd in het dubbeltoernooi, zij nemen het in de eerste ronde op tegen Cirstea en Sorribes Tormo. Kirsten Flipkens is met de Roemeense Monica Niculescu het dertiende reekshoofd en komt uit tegen Putintseva-Tomljanovic. Ysaline Bonaventure kwalificeerde zich samen met de Nederlandse Bibiane Schoofs, zij spelen tegen Chan en Yang.

