WIMBLEDON 11 juli 2018

Goede prestatie van Arnaud Bovy op het juniorentoernooi van Wimbledon. De jonge Luikenaar haalde het gisteren in de tweede ronde met 6-3, 6-3 van de Fransman Harold Mayot. In ronde drie ontmoet hij de Braziliaan Soares Klier Junior. Voor zijn maatje Louis Herman was de tweede ronde het eindstation. Hij verloor met 6-1, 6-7, 5-7 van de Amerikaan Trey Hildebrand. (FDW)