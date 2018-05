Wimbledon verhoogt prijzengeld 38 MILJOEN 02 mei 2018

2,55 miljoen euro, zoveel mogen de winnaars van Wimbledon dit jaar bijschrijven op hun rekening, dat is zo'n 57.000 euro (2,3%) meer dan in 2017. Ook voor de mindere goden wordt er meer geld uitgetrokken: de kwalificatiespelers en de verliezers van de eerste vier rondes zien hun smartengeld met tien procent omhooggaan. Zo valt er voor een verliezer van de eerste ronde nog altijd 44.000 euro te rapen. Daarvoor moeten ze dan wel de hele wedstrijd uitspelen. Vorig jaar waren er zeven spelers die midden hun eerste partij opgaven en toch al het prijzengeld mee naar huis namen. Als ze zich dit jaar niet fit voelen en zich op tijd terugtrekken (voor de loting donderdag), krijgen ze toch nog de helft van het prijzengeld en gaat de andere helft naar de lucky loser die hen vervangt. Spelers die deze editie uiteindelijk toch opgeven om een onduidelijke reden of een ondermaatse prestatie afleveren, krijgen geen cent meer. Het totale prijzengeld gaat dit jaar van 35 naar 38 miljoen euro. (FDW)

