Exclusief voor abonnees Wimbledon over voor Vliegen, niet voor Mertens 10 juli 2019

00u00 0

Voor Joran Vliegen kwam het avontuur op Wimbledon tot een einde. In de derde ronde van het dubbel gemengd verloor hij aan de zijde van Saisai Zheng met 7-5, 6-7, 4-6 van het Britse duo Hoyt-Silva. Elise Mertens en Sabalenka boekten wel een mooie zege, in hun derde ronde van het damesdubbel gingen ze met 7-5, 6-3 voorbij de Taiwanese zusjes Chan, het zesde reekshoofd. In de kwartfinale komt Mertens met Strycova een oude bekende tegen. (FDW)