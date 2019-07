Exclusief voor abonnees Wimbledon kort 10 juli 2019

Wimbledon is altijd al een apart toernooi geweest en die status heeft het dit jaar nog wat versterkt door bij 12-12 in de laatste set een tiebreak in te voeren. Het was het dubbelpaar Kontinen-Peers dat gisteren (Wimbledon-)geschiedenis schreef door Ram-Salisbury met 7-6, 6-4, 3-6, 4-6, 13-12 (7-2 in de tiebreak) te kloppen. (FDW)

