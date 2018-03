Wim Soutaer brengt na 10 jaar nog een plaat uit 30 maart 2018

Na een decennium zonder nieuwe plaat brengt Wim Soutaer (43) nu 'Verbonden' uit, een cd die hij volledig zelf schreef. "Mijn eerste single 'Allemaal' is populairder dan ooit. Dus wilde ik er nieuw werk bij." Op muzikaal vlak zat Soutaer nochtans niet stil: geen kermis, klein festival of bedrijfsfeest waar hij de voorbije jaren niet op de planken stond met zijn Soulbrothers. In de tussentijd schreef hij ook nog voluit nummers voor Swoop, Laura Lynn en Lissa Lewis, maar nu kiest de voormalige Idool-finalist voor zichzelf. "Ik heb drie jaar aan dit album gewerkt", klinkt het. "Eerst wist ik niet welke richting ik uit wilde. Uiteindelijk heb ik beslist om opnieuw voor Nederlandstalig te gaan. Niet de traditionele schlager, maar popmuziek met een moderne sound. Omdat ik de nummers zelf schreef, geef ik mijn ziel bloot. Erg spannend, want dit album weerspiegelt voor de volle 100% wie ik ben."

