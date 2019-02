Wim Opbrouck wil film maken over misbruik in de Kerk 18 februari 2019

Wim Opbrouck (50) werkt niet alleen aan een nieuw seizoen van 'Bake Off Vlaanderen' voor VIER, maar heeft ook plannen om een film te maken over het misbruik in de Kerk. "Ik verzamel alle informatie hierover, gaande van alle Chileense bisschoppen die naar Rome werden geroepen tot het nieuwtje dat 90 procent van de Nederlandse priesters wist wat er stiekem gebeurde."