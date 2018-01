Wim Opbrouck richt eigen productiehuis op 00u00 0

"Als vrije koningen inspirerende televisie maken." Dat is het opzet achter het nieuwe productiehuis van Wim Opbrouck. 'Free Kings', zoals het heet, zal onder meer de Vlaamse versie van 'Bake Off' produceren. In de eerste plaats richt het zich op tv-programma's, maar ook commercials en zelfs boeken behoren tot de mogelijkheden. Opbrouck werkt daarvoor samen met Muriel Maebe en Geert Willems. Zij komen van het productiehuis BlazHoffski, bekend van ondere andere 'Foute Vrienden' en 'All You Need Is Jani'.

