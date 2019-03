Wim Delvoye krijgt forse boete voor bouwovertredingen €104.500 02 maart 2019

Kunstenaar Wim Delvoye heeft in het Gentse hof van beroep een boete van 104.500 euro gekregen voor een reeks bouw- en milieuovertredingen op zijn kasteeldomein in Melle. In eerste aanleg werd hij nog vrijgesproken. Delvoye wilde het domein De Bueren in Melle in zijn originele staat herstellen en uitbouwen tot sculpturenpark. Hij en zijn vennootschap kregen echter problemen omdat de vergunningen voor een betonplateau naast het kasteel, een nieuwe weg en gevelde bomen niet in orde bleken. Ook de walgracht werd uitgegraven en verbreed over een lengte van 370 meter. In beroep werd hij veroordeeld tot een boete van 55.000 euro en zijn vennootschap Delvoye Art nv tot één van 49.500 euro. Hij moet ook alles in de oorspronkelijke staat herstellen. Daarvoor krijgt hij een jaar. Per dag dat hij te laat is, moet hij een dwangsom van 150 euro betalen. "Ze winnen misschien deze veldslag, maar niet de oorlog", aldus Wim Delvoye. Hij trekt naar het Hof van Cassatie. "Dit is een afrekening. Ze stonden met geslepen messen en schuimende monden klaar."

