Wilsverklaring euthanasie minstens 10 jaar geldig 28 maart 2019

Een wilsverklaring voor euthanasie moet binnenkort niet meer om de 5 jaar hernieuwd worden . Als iemand ervoor kiest om zijn wilsverklaring te laten registreren bij de gemeente, kan hij of zij voortaan de geldigheidsduur daarvan zelf bepalen. Leg je geen geldigheidsduur vast? Dan krijg je pas om de 10 jaar een herinnering toegestuurd, met de mogelijkheid om de verklaring aan te passen of in te trekken. Vorig jaar bleek dat er bijna 30.000 wilsverklaringen van levende Belgen vervallen zijn. Als zij plots in een coma belanden, kunnen zij vandaag geen euthanasie meer krijgen omdat hun document niet meer geldig is. Daar wordt nu een mouw aangepast. (ARA)