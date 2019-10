Exclusief voor abonnees Wilmots wint met 14-0 11 oktober 2019

00u00 0

Opmerkelijk resultaat voor Marc Wilmots, de bondscoach van Iran: onder impuls van 3.500 enthousiaste vrouwelijke supporters, die in het Azadi Stadion in Teheran voor het eerst in 40 jaar opnieuw toegelaten werden, legde Iran het Cambodjaanse elftal over de knie met 14-0, in de tweede kwalificatiewedstrijd voor het WK in 2022. Dat is de op één na grootste zege ooit voor de Iraanse ploeg. In 2000 klopten de Iraniërs voetbaldwerg Guam met 19-0.