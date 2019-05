Exclusief voor abonnees Wilmots wellicht niet naar Iran 22 mei 2019

Marc Wilmots (50) gaat wellicht niet in op het aanbod van Iran om bondscoach te worden. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels reisde vorige week naar Iran, waar hij de accommodaties van de nationale ploeg bezocht. De Iraanse voetbalbond legde hem een contract voor tot na het WK 2022 in Qatar. De bondsvoorzitter kondigde al aan dat er een overeenkomst was, maar Wilmots keerde met het ongetekende contractvoorstel terug naar België. Ondanks het sportieve project dat de nummer 21 van de FIFA-ranking hem voorlegde en ondanks een jaarlijks loon van 1,3 miljoen euro, ziet Wilmots wellicht af van de aanbieding. Grootste struikelsteen is de eis van de Iraanse bond dat Wilmots zich quasi permanent in Iran zou moeten vestigen, om er de internationals op de voet te volgen. Wilmots dacht eerder aan een tijdelijk verblijf in Iran telkens wanneer er interlands op het programma staan, maar dat ziet de Iraanse bond niet zitten. (RN)

