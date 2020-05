Exclusief voor abonnees Wilmots: "Terugkeer naar België? Enkel bij Standard" 18 mei 2020

Marc Wilmots. Vorige week werd zijn naam door bepaalde media nog aan Antwerp gelinkt, door zijn 'goeie band' met Luciano D'Onofrio. De ex-bondscoach wuift die namedropping in een telefonisch interview met RTBF echter resoluut weg. "Als ik terugkeer naar België, zal het bij één club zijn: Standard", vertelt hij. "Dat is de club van mijn hart die me veel heeft bijgebracht en altijd heeft gesteund. Al moet alles natuurlijk op zijn plaats vallen, voor zowel trainer als club. Alles hangt af van de omstandigheden. Mijn managers zijn bezig met een nieuwe club te zoeken, ik heb al enkele aanbiedingen op zak. Het is afwachten." Wilmots diende intussen ook een klacht in bij de FIFA tegen de Iraanse voetbalbond. Hij zou nog geld tegoed hebben. (MVS)

