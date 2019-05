Exclusief voor abonnees Wilmots tekent dan toch bij Iran 23 mei 2019

Marc Wilmots (50) gaat uiteindelijk toch aan de slag als bondscoach van Iran. De voormalige coach van de Rode Duivels bezocht vorige week de accomodaties van de Iraanse voetbalbond in Teheran en kreeg er een contract voor drie jaar voorgeschoteld. Wilmots keerde terug naar ons land zonder te tekenen. Hij wou er zeker van zijn dat er geen juridische hiaten in het contract zaten, maar er was ook meer aan de hand. Wilmots had namelijk geen zin om zich permanent in Iran te vestigen, zoals de Iraanse bond gevraagd had. Gisteren reisde de voorzitter van de Iraanse voetbalbond af naar Brussel, waar overeen gekomen werd dat Wilmots in België kan blijven wonen. Met dat akkoord werden de handtekeningen gezet onder een contract dat loopt tot na het WK 2022 in Qatar. Wilmots reist begin juni naar Iran, om er de oefeninterlands tegen Syrië en Zuid-Korea voor te bereiden. (RN)

