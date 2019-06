Exclusief voor abonnees Wilmots start met klinkende zege 07 juni 2019

00u00 0

Marc Wilmots heeft in Teheran zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Iran gevierd met een klinkende overwinning. In een oefenwedstrijd in aanloop naar de WK-kwalificatiecampagne zetten de 'Perzische Leeuwen' Syrië opzij met 5-0. Met Rezaeian (KV Oostende) en Pouraliganji (Eupen) stonden er twee oude bekenden uit de Jupiler Pro League in het basiselftal van Wilmots, die in een 4-3-3 speelde. Dinsdag staat er een tweede oefeninterland geprogrammeerd in en tegen Zuid-Korea. (RN)