Wilmots miste EK 2016 bijna door bloedinfectie 11 december 2018

Het scheelde geen haar of toenmalig bondscoach Marc Wilmots had het EK 2016 in Frankrijk met de Rode Duivels moeten laten schieten. "Ik heb een tijdje last gehad van een infectie in mijn bloed", vertelde hij in een interview met tv-zender Eleven Sports. "Dat was net voor het EK en ik heb me toen de vraag gesteld of ik wel naar het EK zou moeten gaan. Het kostte mij een jaar om me opnieuw goed in mijn vel te voelen. Wens mij voor het nieuwe jaar dus maar een goede gezondheid. Dat lijkt banaal, maar ik zweer het je, als je hebt meegemaakt wat ik heb meegemaakt, ben je blij om in goede gezondheid te verkeren."

