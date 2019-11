Exclusief voor abonnees Wilmots en borkelmans zien WK-kansen slinken 15 november 2019

Marc Wilmots en Vital Borkelmans kenden geen goede dag als bondscoach in hun Aziatische WK-kwalificatiegroep. Wilmots verloor met Iran het duel bij de buren van Irak met 2-1. Een pijnlijke nederlaag, zeker omdat de beslissende Iraakse treffer pas in de 90ste minuut viel. Zo ziet Wilmots niet alleen Irak 4 punten uitlopen, ook de achterstand op Bahrein loopt op tot 2 punten. De WK-kansen van Wilmots slinken daarmee aanzienlijk. Borkelmans ging met Jordanië thuis nipt de boot in tegen Australië met 0-1. Jordanië volgt nu, samen met Koeweit, op 5 punten van leider Australië. (RN)