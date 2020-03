Exclusief voor abonnees Wilmès II krijgt vertrouwen van parlement 20 maart 2020

De regering-Wilmès II heeft nu officieel het vertrouwen van het parlement om zes maanden lang de coronacrisis aan te pakken. 128 volksvertegenwoordigers staken in drie verschillende zalen één voor één hun stem in een doos. 84 stemden vóór. De 44 tegenstemmen waren afkomstig van N-VA, Vlaams Belang, PVDA en de onafhankelijke Jean-Marie Dedecker. N-VA-fractieleider Peter De Roover hekelt de manier waarop zijn partij opzijgezet werd. "De angst geïnfecteerd te raken door N-VA is blijkbaar groter dan de angst voor een besmetting met corona." De Vlaams-nationalisten vrezen dat de crisis gebruikt zal worden om een Vivaldi-coalitie met rood, blauw, groen en CD&V uit de grond te stampen. Maar ook Open Vld en CD&V betreuren dat er geen volwaardige regering gevormd kon worden. "Dit is geen voorafname op de volgende regering", zei Egbert Lachaert (Open Vld). De vertrouwensstemming staat los van de volmachten voor Wilmès. Daar wordt binnenkort pas over gestemd, wellicht mét steun van N-VA. (FME)

