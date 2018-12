Willy Willy of Willy Wonka? 14 december 2018

Pralines in de vorm van een doodshoofd

Zondag stelt Willy Willy zijn derde soloalbum voor. Het is een bijzondere release, want het is het eerste album sinds de gitarist van The Scabs in juni te horen kreeg dat hij getroffen werd door kanker. Willy Lambregt - zoals hij echt heet - laat zich daardoor echter niet uit zijn lood slaan. Hij gaf aan nog volop te willen touren: met The Scabs dit voorjaar én solo op de festivals. Dat Willy nog steeds rock-'n-roll is, bewijst ook zijn promomateriaal. Samen met chocolatier Dominique Persoone ontwierp hij pralines in de vorm van een doodshoofd. Een morbide grap? Zo ziet Willy het niet. "Het doodshoofd is doorheen mijn drie soloalbums een centraal thema. Het heeft dus niets te maken met wat mij nu overkomen is", laat de artiest weten. "Het hoort bij mijn persoonlijkheid."

