Willy Sommers treedt voor het eerst op na hartoperatie 10 februari 2020

00u00 0

'Geniet van het leven, want het duurt toch maar even.' De bekende passage uit 'Laat de zon in je hart' klonk nooit relevanter dan afgelopen weekend. Amper een week na een acute ingreep aan zijn hart stond Willy Sommers (67) alweer op het podium: zaterdag op het Schlagerfestival in Lokeren, gisteren in het cultureel centrum van Wetteren. Tijdens dat laatste concert kwamen enkele fans zelfs het podium op om eigenhandig de hartslag van de charmezanger te meten.

